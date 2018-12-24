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      "Вони ведуть справу до бійні": у РФ обурились через слова "Слава Україні" в українських церквах

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      У Раді Федерації панікують через використання "Слава Україні!" у церквах
      У Раді Федерації панікують через використання "Слава Україні!" у церквах / Фото з відкритих джерел

      У Раді Федерацій стверджують, що створення Православної церкви України є "злочином", а закон про перейменування УПЦ МП "веде справу до бійні". До всього, спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявляє про неприпустимість для українських священиків гасла "Слава Україні! – Героям Слава!".

      Про це повідомляє УНІАН.

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      Матвієнко переконана, нібито українська влада втручається в життя церкви.

      Подивіться, що вони творять з церквою. Це ж злочин, що відбувається в Україні, коли світська влада грубо втрутилися в духовну сферу, в діяльність Української православної церкви,
      – каже вона.

      Спікерка Ради Федерації також стверджує, що священиків до Правсолавної церкви України "зібрали силою".

      "Я вже не знаю, чи можна їх священиками називати, які кричать нацистські гасла: «Слава Україні! - Героям слава", – заявила Матвієнко.

      Окрім того, вона обурилась указом Президента України, відповідно до якого УПЦ МП має вказати свою приналежність до РПЦ.

      Вони просто ведуть справу до бійні, до громадянської війни,
      – сказала російська спікерка.

      До всього, Матвієнко стверджує, що таким чином когось намагаються "нацькувати на руйнування церков, на силові дії".

      До слова, у Російській православній церкві заявляють, що продовжать звертатися до міжнародних правозахисних організацій з проханням "повпливати" на ситуацію з Українською православною церквою Московського патріархату в Україні.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Єдина помісна церква Томос Релігія
      Джерело: 24 Канал
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