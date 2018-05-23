Вони все "порішають", – експертка розповіла, кому вигідний мораторій на продаж землі

Про відміну мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та про те, скільки зароблять українці на фіналі Ліги чемпіонів, – у програмі "Pro новини" розповіла економічна експертка та журналістка Леся Виговська.

Про відміну мораторію на продаж земель

"У 2018 році про такий законопроект взагалі не будть говорити. І зараз, як ми бачимо, про нього не говорять. Перш ніж зняти мораторій, взагалі потрібно розробити законопроект, створити електронну базу, яка на сьогодні заповнена може на 25 %. І тільки у 2019 році, скоріше за все, повернуться до цього питання", – зазначила Леся Виговська.

Про те, скільки українці зароблять на фіналі ЛЧ

За словами Виговської, середньостатистичні чоловіки, віком від 20 до 40 років, які приїжджають в Україну, живуть не у родичів, а у готелях та хостелах. Відповідно, їжу вони не готують, а харчуються у кафе, ресторанах та фаст-фудах. Зі всіх приїжджих – 70% туристи. Футболісти та фани футболу кажуть, що якщо вони вже приїжджають на 2-3 дні, то їдуть ще кудись.

"Їхня основна мета – це Чорнобильська зона. Готель і харчування обходиться туристу у 100 євро в день. Відтак, вони їдуть за межі Києва. Відвідують Львів чи Одесу, до прикладу. Не враховуючи те, що ціни підприємці "загнали", сфера послуг все одно виграє", – запевнила журналістка.

Також у програмі: про судову реформу

У 2014 році до Жовтневого райсуду Полтави надійшла справа міського голови Олександра Мамая, у якій йшлося про конфлікт інтересів з виділення земельних ділянок, які він надав своїй падчерці. Мер міста захотів підкупити суддю Гольник, але вона відмовилася і після цього в неї почалися серйозні проблеми.

"Я зверталася за правовим захистом себе як викривача, оскільки до мене застосовувалися заходи негативного впливу з боку голови мого суду Олександра Струкова. Зокрема, це були певні ускладнення в роботі, мені не повністю виплачувалася суддівська винагорода, мені оформлювали прогули на час відрядження", – розповіла суддя Жовтневого райсуду Полтави Лариса Гольник.

Більше – дивіться у програмі.