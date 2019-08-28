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      ВИБУХ У ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Вони всі були поламані, – очевидець розповів, як витягував людей після вибуху у Дрогобичі

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      Вибух у Дрогобичі
      Вибух у Дрогобичі / 24 канал

      Потужний вибух газу у Дрогобичі зруйнував частину 4-поверхового будинку. Наразі врятували 6 осіб, з яких 4 дитини. Під завалами можуть бути ще 5 осіб.

      Потерпілих з різними ступенями важкості госпіталізували в Дрогобицьку міську лікарню. Рятувальники кілька годин розбирають завали будинку. До них приєдналися три хлопці, які почули звук вибуху та вирішили поїхати вслід за швидкими. Один з них – Ростислав Овчар – прокоментував інцидент 24 каналу. 

      Читайте також: У Дрогобичі вибух газу знищив частину багатоповерхівки: зросла кількість загиблих

      "Ми діставали їх відразу, з початку самого. Мінімальний хлопок був, ми ще в центрі були. Ми їхали якраз машиною сюди в бік району. Побачили три швидких, вирішили за ними поїхати. Якраз ДСНС тут під'їхало, і ми разом з ними залізли і почали діставати", – сказав очевидець. 

      Четверо відразу дістали згори, бо їх легко було дістати. А п'яту діставали десь години дві, може три. Бо її плитою зажало. А її мама збоку, коли тільки ми залізли, ще кричала три рази. А потім вже і не кричала. Там її ще так і не дістали, ще лежить,
      – розповів Ростислав.

      вибух у дрогобичі
      Ростислав Овчар

      вибух у дрогобичі
      Хлопці, які допомагали витягувати людей з-під завалу

      За словами очевидця, при порятунку всі були у свідомості, однак зі складними травмами.

      В свідомості всі були. Але поламані. Дитина маленька – може 8 років має – ноги переламані. Вони були в шоці, вони не знали що робиться, дитина взагалі думала, що то на неї сервант впав,
      – зазначив хлопець.

      На питання, чи хтось ще залишився у завалах, очевидець назвав жінку – мати дівчини, яку вони дістали останньою. "Мертва лежить. Мама тої, що ми дві години витягували. Бо її з того боку з-під плити дуже тяжко дістати. Її дочка – років 18. Вона теж в тяжкому стані. Там плитою так ногу передавило. І хребет...", – пояснив Ростислав.

      Читайте також: Вибух багатоповерхівки у Дрогобичі: під завалами можуть бути ще 5 людей

      вибух у дрогобичі
      Вибух газу у Дрогобичі зруйнував частину житлового будинку

      вибух у дрогобичі
      Наразі врятували 6 осіб

      вибух у дрогобичі
      Під завалами ще залишаються люди

      Потерпілих з різними ступенями важкості госпіталізували в Дрогобицьку міську лікарню.

      У медичні заклади Дрогобича госпіталізовано 7 постраждалих, з них 4 дитини віком 6, 9, 12 та 17 років. Двоє постраждалих, з них 1 дитина, перебувають у важкому стані,
      – вказали в департаменті Львівської ОДА.

      Відео: розповідь очевидців, які допомагали рятувальникам

       

       

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      Теги: Новини України Вибух у Дрогобичі Надзвичайні ситуації ДСНС Новини Львова Жертви Вибух
      Джерело: 24 канал
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