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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вони втратили все і пішли захищати Україну: як подружжя з Донецька боронить рідний край від бойовиків

21:16, 27 січня 684 Читать новость на русском

Подружжя з Донецька, яке мало квартиру, бізнес та непогані статки, вже майже чотири роки живе на війні. Будинок розбитий снарядами, бізнес заморожений. Але вони не бідкаються, а більше за все хочуть перемогти та звільнити свій Донецьк.

Боєць із позивним "Гайдук" воює з 2014-го року. Спочатку був легендарний батальйон "Донбас", з яким пройшов звільнення Попасної та Лисичанська, потім страшний "Іловайський котел".

А от раніше далекого 2013-го року, згадує донеччанин, не підтримував Майдан. До певних подій.

Після того, як сталося це побоїще студентів "товаришами" з "Беркуту", я різко змінив свою думку,
– згадує військовослужбовець батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ.

Але далі події почали розвиватися ще стрімкіше. І в рідному Донецьку "Гайдук" побачив незрозумілі прапори та невідомих йому людей, які вимагали "рузького міра".

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"Дуже багато було автобусів з Ростову. Їх було сотні. Ніхто нехай не бреше, що було п'ять-десять, їх були сотні", – запевняє "Гайдук".

Почалася війна. Це зараз цього чоловіка знають чи не всі терористи. А тоді, на початку бойових дій, "Гайдука" взагалі не хотіли нікуди брати.

У військоматі, СБУ, всіх структурах пропонував свою допомогу. Мені казали: "Дядя, йди додому, без вас розберемося. Що ви тут надумали? У нас все під контролем. У вас не призовний вік",
– розповів військовий.

Тоді "Гайдуку" було 53 і взяли його тільки у батальйон "Донбас". Зараз він продовжує службу в 46-му батальйоні спеціального призначення "Донбас-Україна", що боронить Світлодарську дугу. Служить тут і його дружина. Вона приєдналась у 2015-му році. У 14-му ще жила в окупованому Донецьку.

"Морально там було дуже погано. Я ні з ким не спілкувалась. Тільки з "Гайдуком" по телефону", – зазначила військовослужбовиця батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ Світлана Стребіж.

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Але потім у квартиру, де мешкала пані Світлана, прилетів снаряд. Подружжя каже, що то стріляли самі бойовики, адже в їхньому районі передової не було. Пані Світлана пішла до чоловіка в батальйон. Пізніше саме під час оборони України в холодних окопах жінка і захворіла. Їй діагностували онкологічне захворювання. Світлані вже зробили одну операцію, проте у київському госпіталі вирішили відправити її на реаблітацію, як не дивно, за місцем проживання.

Просто виписали довідку про реабілітацію за місцем проживання. А це окупована територія. Тому я приїхала у військову частину "на реабілітацію",
– сказала військовослужбовиця.

Подружжя втратило рідний дім, але вірить, що це тимчасово. Бо хто, як не ці військові та їхні побратими, щодня дають відсіч загарбникам, готуючись звільняти окуповані міста та села.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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