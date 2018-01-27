Вони втратили все і пішли захищати Україну: як подружжя з Донецька боронить рідний край від бойовиків

Подружжя з Донецька, яке мало квартиру, бізнес та непогані статки, вже майже чотири роки живе на війні. Будинок розбитий снарядами, бізнес заморожений. Але вони не бідкаються, а більше за все хочуть перемогти та звільнити свій Донецьк.

Боєць із позивним "Гайдук" воює з 2014-го року. Спочатку був легендарний батальйон "Донбас", з яким пройшов звільнення Попасної та Лисичанська, потім страшний "Іловайський котел".

А от раніше далекого 2013-го року, згадує донеччанин, не підтримував Майдан. До певних подій.

Після того, як сталося це побоїще студентів "товаришами" з "Беркуту", я різко змінив свою думку,

– згадує військовослужбовець батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ.

Але далі події почали розвиватися ще стрімкіше. І в рідному Донецьку "Гайдук" побачив незрозумілі прапори та невідомих йому людей, які вимагали "рузького міра".

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"Дуже багато було автобусів з Ростову. Їх було сотні. Ніхто нехай не бреше, що було п'ять-десять, їх були сотні", – запевняє "Гайдук".

Почалася війна. Це зараз цього чоловіка знають чи не всі терористи. А тоді, на початку бойових дій, "Гайдука" взагалі не хотіли нікуди брати.

У військоматі, СБУ, всіх структурах пропонував свою допомогу. Мені казали: "Дядя, йди додому, без вас розберемося. Що ви тут надумали? У нас все під контролем. У вас не призовний вік",

– розповів військовий.

Тоді "Гайдуку" було 53 і взяли його тільки у батальйон "Донбас". Зараз він продовжує службу в 46-му батальйоні спеціального призначення "Донбас-Україна", що боронить Світлодарську дугу. Служить тут і його дружина. Вона приєдналась у 2015-му році. У 14-му ще жила в окупованому Донецьку.

"Морально там було дуже погано. Я ні з ким не спілкувалась. Тільки з "Гайдуком" по телефону", – зазначила військовослужбовиця батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ Світлана Стребіж.

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Але потім у квартиру, де мешкала пані Світлана, прилетів снаряд. Подружжя каже, що то стріляли самі бойовики, адже в їхньому районі передової не було. Пані Світлана пішла до чоловіка в батальйон. Пізніше саме під час оборони України в холодних окопах жінка і захворіла. Їй діагностували онкологічне захворювання. Світлані вже зробили одну операцію, проте у київському госпіталі вирішили відправити її на реаблітацію, як не дивно, за місцем проживання.

Просто виписали довідку про реабілітацію за місцем проживання. А це окупована територія. Тому я приїхала у військову частину "на реабілітацію",

– сказала військовослужбовиця.

Подружжя втратило рідний дім, але вірить, що це тимчасово. Бо хто, як не ці військові та їхні побратими, щодня дають відсіч загарбникам, готуючись звільняти окуповані міста та села.