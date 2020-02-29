"Вони їдять живих мишей": на тлі коронавірусу між Італією та Китаєм спалахнув скандал

Італійський губернатор Лука Зая обмовив та образив китайців. Він пояснив, чому на його думку, спалах коронавірусу у Китаї розгорівся у таких масштабах та переріс у епідемію. Він сказав, що виною цьому послужила антисанітарія, у якій там живуть люди.

Так, виступаючи на телебаченні 28 лютого губернатор регіону Венето Лука Зая заявив, що "у китайців погані стандарти гігієни" та що вони "їдять живих мишей". Про це інформує італійська газета Corriere della Sera.

Актуально: Коронавірус в Італії: 21 людина померла, кількість хворих значно зросла

Чому ми маємо лише 116 позитивних результатів (на коронавірус – 24 канал) через тиждень, з яких 63 – без симптомів, а лише 28 людей у лікарнях? Ви знаєте, чому? Бо гігієна наших людей, венеціанців, італійських громадян, їх культура, – на високому рівні. Вони часто ходять в душ, миють руки,

– розповідав Зая.

Він назвав "культурним фактом" те, що Китай заплатив велику ціну за цю епідемію.

"Ми бачили, як вони всі їдять живих мишей чи подібні речі", – уточнив він.

На таку зухвалу заяву італійського губернатора миттєво відреагувало посольство Китаю в Римі.

У такий критичний момент, коли Китай та Італія разом борються з епідемією, італійський політик обмовляє китайський народ. Це безпричинна атака, яка приголомшує нас,

– обурилися там.

В Італії теж засудили слова Заї та додали, що вони зашкодять відносинам Китаю та Італії. Після цього Зая таки вирішив вибачитися і пояснив: ображати нікого не збирався.

"Мені шкода, що хтось розпочав суперечку з цього приводу, я ніколи не говорив, що китайці не миються. І я прошу вибачення, якщо я образив чиїсь почуття... Я хотів сказати, що коли справа доходить до здоров'я і безпеки продуктів, контроль змінюється від країни до країни", – виправдався політик.

Увага! Найбільший спалах коронавірусу у Європі зафіксований саме в Італії. Станом на 29 лютого від інфекції там вже померла 21 людина, а кількість хворих зросла до 889 осіб. Загалом у світі від коронавірусу COVID-19, що зародився У Китаї, померли 3 тисячі осіб.



Актуальна інфографіка про коронавірус/ джерело – 24 канал