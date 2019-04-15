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      "Вони зайшли надто далеко": Росія зупинила військову і цивільну співпрацю з НАТО

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      Росія зупинила військову і цивільну співпрацю з НАТО
      Росія зупинила військову і цивільну співпрацю з НАТО / Фото з відкритих джерел

      У Росії заявили про припинення співпраці з НАТО у військовій і цивільній лініях. Там вважають, що взаємини із Північноатлантичним альянсом зараз гірші, ніж будь-коли.

      НАТО нібито зайшло занадто далеко в нагнітанні конфронтації з Росією, заявив заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко, повідомляють "РИА Новости".

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      Грушко вважає, що Північноатлантичний альянс сам відмовився "від позитивного порядку денного" у взаєминах з Росією. Заступник очільника російського відомства вважає, що "поки не видно, де і коли розсудливість візьме верх".

      Парадокс, але сьогоднішні взаємини Росія-НАТО якраз найбільше нагадують "звичайний" стан справ, під який створювалося НАТО – під холодну війну,
      – заявив Грушко.

      У Росії вважають. що криза у відносинах Росії і НАТО є найбільш тривалою в історії. При цьому, як зазначив Грушко, Москва зберегла контакти з окремими країнами альянсу.

      "Але військовий конфлікт з НАТО не передбачається, тому що це стало б катастрофою для всього людства", – переконує він.

      В альянсі також вважають, що комунікація між НАТО і Москвою в період холодної війни була кращою, ніж зараз. Саме тому альянсу потрібно вести діалог з російською стороною, адже це дасть можливість "розуміти один одного і роз'яснювати, що і чому ми робимо".

      Зазначимо, одна із причин загострення взаємин між НАТО та Росією – агресія Кремля проти України та її дії у Чорному морі. Зокрема, США та інші країни-члени НАТО вже найближчим часом можуть домовитись про новий рівень допомоги для України. У США розуміють, що поки зробили не все, що було "у їхніх силах".

      Що таке НАТО?Це військово-політичний союз North Atlantic Treaty Organization, був створений 69 років тому у Вашингтоні. З того часу альянс стоїть на сторожі безпеки країн-членів та партнерів, серед яких й Україна. Членами НАТО є 29 країн Північної Америки та Європи. Штаб-квартира розташована у Брюсселі (Бельгія).

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      Теги: Новини політики Новини Росії НАТО
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