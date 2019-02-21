"Вони ж там сидять і все слухають, а так не будуть", – Путін про ізоляцію інтернету в Росії

Президент РФ Володимир Путін вважає, що є теоретична імовірність відключення Росії від інтернету. Саме тому країна має готуватися до такого розвитку подій.

Володимир Путін заявив, що на Заході "сто разів" подумають перед тим, як відключати Росію від інтернету, пише ТАСС.

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Все ж президент Росії вірить у таку можливість, тому вважає за необхідне створити "такі сегменти, які ні від кого не залежать".

Я ж не можу за наших партнерів казати, що в них на думці. Я думаю, що це їм завдасть колосальної шкоди. Вони ж там сидять, це ж їхній винахід, і все слухають, бачать і читають, що ви кажете, накопичують цю інформацію. А так не будуть,

– наголосив Путін.

12 лютого Державна Дума Росії підтримала законопроект про "суверенний інтернет", який передбачає автономну роботу російського сегмента інтернету.

До слова, президент Росії Володимир Путін переконує, що сьогодні за межею бідності перебуває близько 19 мільйонів росіян, щоправда у 2000 році ця цифра була ще набагато більшою.