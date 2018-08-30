"Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон

Російський співак Йосип Кобзон часто негативно висловлювався про Україну, здобуту нею незалежність, владу та народ загалом. Антиукраїнська позиція артиста знайшла своє відображення у висловлюваннях про Євромайдан, Крим та ситуацію на Донбасі.

30 серпня на 81 році життя помер Йосип Кобзон – радянський і російський співак та депутат Держдуми, герой ДНР . Він був виходцем із Донбасу, який підтримував силовий розгін Євромайдану, виступав із концертами перед проросійськими бойовиками та навіть створив гімн для сепаратистів.

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Висловлювання про Євромайдан

Російські журналісти полюбляли уточнювати в інтерв'ю із Кобзоном, що він – виходець із України. Як в "українця", вони запитували в нього про ситуацію, яка склалася у державі після Євромайдану, і він з радістю роздавав коментарі.

Ось мені кажуть – можливо, Ви візьмете і помирите обидві сторони? А як я їх миритиму? Тих, хто на тій стороні, треба лікувати. Ось у мене внучки запитують: дід, скажи – а що взагалі з Україною? Я їм відповідаю: вони зійшли з розуму,

– розповідав Кобзон.

У одному із інтерв'ю Кобзон навіть висловив щиру ненависть до учасників Революції Гідності.

"Майдан зазомбував українців. Усі вони стали терористами. Я ненавиджу їх усіх і їх прихильників", – казав Кобзон.



Кобзон щиро підтримував ДНР та люто ненавидів Євромайдан

У той же час артист заявляв, що дуже турбується про українських дітей та не хоче, щоб вони страждали через "дурну політику влади".

"Я хочу, щоб не страждали діти України. Я хочу, щоб не страждав народ. Вони ще цього не розуміють. "Нас нова влада приведе в Євросоюз!" – і що? І будуть вони рабами Євросоюзу? Євросоюз їм не збирається допомагати. Допомогла одна лишень Росія" – вважав російський співак.

Ким був Йосип Кобзон: дивіться відео

Про анексію Криму

Анексію Криму Кобзон називав "законним приєднанням" до РФ.

Крим-то проголосував. Референдум-то був. І історично – ви, журналісти, порийтесь – Крим до Хрущова був російським. І живуть там люди, які проголосували за приєднання до Росії,

– підкреслював Кобзон.

Щоправда, у 2016-му Кобзон визнав, що Крим є непосильною нішею для Росії. Він сказав: "Це споконвічно російська територія, але яку ми фінансуємо з нашого убогого російського бюджету".

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Неприязнь до влади України та США

Загалом Кобзон полюбляв розповідати про вплив США на українців.

Україна – це американські маріонетки. Я їх навіть всіх за прізвищами переробив: "дурак" Обама, Петро "потрошенко". Так дурень він, Обама, він справжнісінький "дурак" Обама. Він же поліз не тому, що він захищав демократію і найняв цих негідників – "потрошенко", Яценюка та інших,

– зазначав Кобзон.

До речі, особливе обурення в російського артиста викликало те, що Президент України Петро Порошенко якось "посмів" привітати Донецьк із Днем міста. Тоді опальний співак наголосив, що впевнений: український гімн там більше ніколи не прозвучить.



Кобзон часто навідувався на тимчасово окуповану територію України і виступав для та з бойовиками

"Йому (Порошенку – 24 канал) дуже хочеться, щоб цей могутній край був у нього в підпорядкуванні. Але цього ніколи не станеться. Донбас ніхто не ставив на коліна і нікому не дано цього зробити. Ми ніколи не будемо співати український гімн, поки будуть живі мешканці Донецька, поки живий я. У нас є свої гімни і пісні, які ми будемо співати" – стверджував співак.

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До слова, на виїзних концертах перед окупантами Кобзон часто виконував так званий "гімн ДНР", пісню "Донбас – Москва".

Кобзон – "герой ДНР"

У 2015 році лідер донецьких бойовиків Олександр Захарченко присвоїв Кобзону звання "героя ДНР".



Кобзон про звання "героя ДНР"

Також Йосип Кобзон отримав "звання" "народного артиста" і "почесного громадянина ДНР" та "народного артиста ЛНР". Через це артисту заборонили в'їзд до України та позбавили всіх звань почесного громадянина, а також всіх державних нагород, включно зі званням народного артиста.

Проте, і сам Йосип Кобзон заявляв про те, що відмовляється від українських регалій.

Я пишаюся тим, що я – Герой Донецької народної республіки, це моя земля, це моя батьківщина!

– заявляв російський артист.

Хто такий Йосип Кобзон? Радянський і російський співак, народний артист СРСР, російський політик і депутат Держдуми. Народився у Донецькій області 11 вересня 1937 року. У 1990 році Кобзон став депутатом Верховної ради СРСР. З 1997 року він був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури. Активно підтримував політику Путіна щодо України. Зокрема, неодноразово відвідував окупований Крим, а згодом і Донецьк з Луганськом.