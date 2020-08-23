Як відновити економіку після пандемії коронавірусу: рекомендації ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я закликала до "зеленого" відновлення економіки після пандемії СOVID-19. Важливо направити сили на збереження природних ресурсів.
Під час пандемії природа очистилась, варто зберегти це досягнення. Про це заявив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу.
Важливо: У ВООЗ попередили про можливість повторного сплеску пандемії COVID-19 в Європі
Які рекомендації ВООЗ дає щодо відновлення економіки
У травні 2020 року ВООЗ оприлюднила "Маніфест за здорове та екологічне відновлення". Він містить 6 політичних рекомендацій. Зокрема, це:
- захист природи;
- інвестування у воду та санітарію;
- просування систем здорового харчування;
- перехід на поновлювальні джрела енергії;
- розбудовування міст, придатних для життя;
- припинення субсидій на викопне паливо.
Це дає нам унікальну можливість сформувати світ, який успадкують наші діти,
– наголосив очільник оргаізації.
За словами Гебрейесуса, пандемія коронавірусу – це криза в системі охорони здоров'я. Вона трапляється раз на століття. У липні організація оприлюднила 81 крок, як виконувати рекомендації. ВООЗ наголосила, що ними можуть користуватись політики.
Пандемія COVID-19: яка статистика хворих у світі та Україні
- Загалом від початку пандемії у світі захворіли понад 23 мільйони людей. Майже 15 мільйонів хворих вже вилікувались, понад 800 тисяч – померли.
- Найбільше хворих зафіксували у США, Бразилії, Індії та Росії.
- В Україні ж є 105 тисяч інфікованих. Половина з них, 52 235 осіб, одужали. Від ускладнень померли понад 2 тисячі пацієнтів.
- За останні тижні в Україні зафіксували значний приріст нових хворих. Зокрема, 22 серпня коронавірус виявили у 1987 українців.