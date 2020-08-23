Всесвітня організація охорони здоров'я закликала до "зеленого" відновлення економіки після пандемії СOVID-19. Важливо направити сили на збереження природних ресурсів.

Під час пандемії природа очистилась, варто зберегти це досягнення. Про це заявив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу.

Важливо: У ВООЗ попередили про можливість повторного сплеску пандемії COVID-19 в Європі

Які рекомендації ВООЗ дає щодо відновлення економіки

У травні 2020 року ВООЗ оприлюднила "Маніфест за здорове та екологічне відновлення". Він містить 6 політичних рекомендацій. Зокрема, це:

захист природи;

інвестування у воду та санітарію;

просування систем здорового харчування;

перехід на поновлювальні джрела енергії;

розбудовування міст, придатних для життя;

припинення субсидій на викопне паливо.

Це дає нам унікальну можливість сформувати світ, який успадкують наші діти,

– наголосив очільник оргаізації.

За словами Гебрейесуса, пандемія коронавірусу – це криза в системі охорони здоров'я. Вона трапляється раз на століття. У липні організація оприлюднила 81 крок, як виконувати рекомендації. ВООЗ наголосила, що ними можуть користуватись політики.

Зверніть увагу! Всесвітня організація охорони здоров'я припускає, що пандемія коронавірусу завершиться у 2022 році. Однак наразі вірус буде поширюватись швидко.

Пандемія COVID-19: яка статистика хворих у світі та Україні