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ВООЗ повідомила, скільки дітей помирають від кору щорічно

18:14, сьогодні 180 Читать новость на русском
ВООЗ повідомила, скільки дітей помирають від кору щорічно

За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі щодня через кір помирає близько 400 дітей – 150 тисяч щорічно, незважаючи на те, що з 2000 по 2015 рік смертність через кір у всьому світу знизилася на 79%.

Про це повідомляє Уніан.

Особливо критичною є ситуація в країнах з низьким охопленням вакцинацією. До списку таких країн входить і Україна. Захистити усе населення від спалахів кору допоможе колективний імунітет – 98% населення країни мають отримати дві дози вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

Читайте також: Як перевірити якість вакцини проти кору: Супрун дала поради

Вакцинація на рівні 80% і навіть 90% не може дати захисту усім, тож люди залишаються вразливими до смертельно небезпечних захворювань.

За статистикою найчастіше хворіють ті, у кого немає щеплень. Так, наприклад, 89% випадків захворювання на кір в Італії були зареєстровані серед людей, які не були вакциновані жодного разу, а 6% випадків – це хворі, які попередньо отримували лише одну дозу вакцини.

У першій половині 2017 року вісімнадцять країн Європи, у тому числі Австрія, Бельгія, Ісландія, Люксембург, Нідерланди, Іспанія та Швеція, повідомили про більшу кількість зареєстрованих випадків захворювання на кір, ніж за аналогічний період в 2016 році. З початку 2016 року в ЄС зареєстрували 48 смертей від цього захворювання.

Теги: Новини України Здоров'я Кір Лікування Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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