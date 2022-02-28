Українські захисники дають гідну відсіч ворогу. Вони завдають загарбникам колосальних втрат.

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Окупанти намагаються прорватися до Києва

У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 00:00. Там зазначили, що вороги продовжують повітряно-наземну наступальну операцію проти України.

Під час цього окупанти обстрілюють військові та цивільні аеродроми, пункти управління військами, об'єкти системи ППО, критично важливі об'єкти інфраструктури, населені пункти та підрозділи в районах оборони.

На Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через річку Ірпінь в районі Демидова,

– мовиться у повідомленні.

Чергова спроба загарбників захопити місто Ірпінь не вдалася. Українські захисники знищили нову ворожу техніку.

У Генштабі зауважили, що танкові та механізовані підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії утримують оборону визначених рубежів на всіх напрямках. Наші пілоти успішно відбивають повітряні удари окупантів.

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