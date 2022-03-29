Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. За його словами, окупанти не пропустили жодну евакуаційну колону до Запоріжжя. Усі застрягли у Василівці.

До теми Дуже важко йде, – Верещук про гуманітарні коридори на тлі переговорів у Стамбулі

Зелений коридор вдалося погодити, але окупанти нікого не пускають

Орки сьогодні не пропустили жодну колону! Не дочекалися зеленого коридору 76 одиниць техніки, які виїхали із Запоріжжя! Не змогли приїхати до Запоріжжя авто з Енергодару! Не змогли приїхати до Запоріжжя колони з Бердянську! – зазначив пан Старух.

Він додав, що переговори зараз тривають. Україна зробить все можливе, щоб допомогти своїм громадянам.

Мер Енергодара Дмитро Орлов підтвердив, що окупанти не пропускають людей у Василівці. Він попросив мешканців повертатися додому, щоб не бути в дорозі вночі. Так значно безпечніше.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, що сьогодні, 29 березня, відкрили гуманітарні коридори з Енергодара, Мелітополя та Бердянська. Евакуація йде дуже туго, бо на тлі переговорів Росія завжди ускладнює ці процеси.

До речі – Окупанти на блокпостах вимагають гроші: