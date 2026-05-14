Про це повідомили в Укрзалізниці.

Удар по залізниці: що відомо?

В Укрзалізниці проінформували, що росіяни продовжили бити по залізничній інфраструктурі вночі. На Харківщині ворог вгатив по маневровому локомотиву.

Зазначається, що локомотивна бригада не постраждала. Адже завдяки посиленій роботі моніторингових центрів по всій Україні залізничники швидко залишили тепловоз і пройшли в укриття.

Загалом за ці 2 дні внаслідок масованих атак було пошкоджено 4 локомотиви Укрзалізниці,

– додали у компанії.