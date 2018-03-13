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Ворог чи друг?: що говорить про Україну та Росію новий Держсекретар США

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Що говорить про Україну та Росію новий Держсекретар США
Що говорить про Україну та Росію новий Держсекретар США / Рolitico

Нового главу Держдепартаменту США Майкла Помпео називають у політичних колах "справжнім яструбом" за його антиросійську риторику.

Як відомо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та призначив новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ.

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Майкл Помпео вважається одним з основних американських скептиків у питанні зближення США з Росією, передає InfoResist. Свого ставлення до Москви він не приховує – Помпео називає поведінку Росії агресивною.

Ми живемо в світі, де у росіян є великий ядерний потенціал, і при цьому вони зміцнюють свої позиції в Сирії. Вони забрали Крим у України. Вони люблять приставати до Америки і шукають будь-яке місце в світі, де можуть ускладнити нам життя, а у Америки є обов'язок чинити опір цьому,
– зазначав Майкл Помпео.

Він також побоюється втручання Москви у проміжні вибори в Конгрес США та неодноразово говорив про втручання Росії у вибори президента США у 2016 року, хоча і потім казав, що вплив Росії на вибори був незначним. Імовірно, позицію Помпео пом'якшив, аби показати свою лояльність до Дональда Трампа.

"Наша оцінка намірів Володимира Путіна не змінилася. Він продовжує вважати, що найбільшою невдачею XX століття був розпуск Радянського Союзу. Він має намір повернути колишній СРСР до величі і слави. З цими думками він прокидається кожен день, а другою його думкою є переобрання", – каже Помпео.

До слова, у квітні 2014 року Майкл Помпео відвідав Україну, де заявив, що Білий дім часів правління Барака Обами недостатньо допоміг українському уряду у протистоянні з Росією.

Росія знову почала агресивну політику, напавши на Україну і окупувавши її. Вона становить загрозу для Європи,
– наголосив американський політик.

Теги: Дональд Трамп Новини Росії Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Новини США Новини політики Володимир Путін Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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