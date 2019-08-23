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      Ворог має боятись відкрити вогонь, – український воїн про успішну бойову операцію на Донбасі

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      Командир взводу 28-ї окремої механізованої бригади Віктор Єгоров
      Командир взводу 28-ї окремої механізованої бригади Віктор Єгоров / 24 канал

      Російські бойовики мають боятись відкривати вогонь по українцям, переконаний командир взводу 28-ї бригади Віктор Єгоров на псевдо "Каратель".

      В інтерв'ю сайту 24 каналу "Нас хочуть мирити з росіянами, які прийшли вбивати" боєць розповів, у чому секрет минулорічної успішної операції наших армійців в "сірій зоні" під Красногорівкою.

      Як нашому взводу вдалося просунутись і закріпитись на кілометр в "сірій зоні" під носом у бойовиків РФ? Вони нас не бачили, бо ми просувались повзком і обережно вкопувались. Мої бійці хотіли воювати, але я дав команду не стріляти, поки не укріпимось. Ми укріплялись, бо розуміли, що так більше шансів лишитись живими. Робили це швидко і красиво. Звісно, було складнувато, бо лісосмуга біля траси, грунт утрамбований, доводилось шахтарськими кирками землю копати. А коли зробили позиції, то далі вже діяли у відкриту! "Сєпари" почали обстрілювати, але ми вже могли дати відповідь. Стріляли з РПГ, СПГ, ДШК, БМП, "зушок". Ми протримались там два тижні, пристріляли одну точку,
      – розповів "Каратель".

      Він додав, що операція була ризикованою. А все тому, за словами "Карателя", що ротний висловив побоювання: при виході звідти бійців 28-ї бригади просто накриють, бо під'їзд від траси відкритий.

      "Нас було шестеро бійців. Якби добряче накрили, ми могли б у "сірій зоні" і лишитись... Але в мене був шанс при обстрілі врятувати і життя підлеглих, і своє життя. А якби ми просто втікали і не оборонялись, то при обстрілі нас всіх би просто перебили. До того ж у нас була "беха" відпрацьована: у випадку чого вона вискакує, і ми відходимо. Але просто віддати і здатися – ні. Так і було: вони почали гатити, а нас ззаду свої прикривали сильним вогнем. По російських бойовиках працювало кілька вогневих точок. А далі наші позиції були спостережним постом. Якщо насувається атака з боку "сєпарів", ми першими даємо команду, – наші вчасно займають свої позиції і скоординовано дають відповідь. Це перевага для роти і для бригади", – сказав український захисник.

      Він також пояснив, що при обстрілах відразу йшла доповідь командиру роти, і той вирішував куди і звідки давати вогонь по ворожих позиціях.

      Ми давали їм відсіч, і вони швидко затихали! Подеколи комбат телефонував і казав, що сєпари вже скаржаться ОБСЄ, що "укри нас обстрілюють". Але це не ми їх криємо першими, а вони нас! Ми просто відповідаємо. Бо ворог має боятись вилізти і відкрити вогонь! 
      – підсумував армієць.

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      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ
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