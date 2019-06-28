Ворог на Донбасі продовжує обстріли: українці дали гідну відповідь і поранили трьох окупантів
На Донбасі протягом минулої доби, 27 червня, збройні формування РФ 34 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї. За минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення, ще двоє – бойове травмування.
Бойовики гатили з великокаліберних мінометів та гранатометів, а також озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-служба штабу ООС.
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На фронті зберігається невтішна тенденція – ледь не кожну позицію ворог обстрілює зі зброї, забороненої Мінськом. До того ж, ледь не щодня збільшується список обстріляних населених пунктів. І це попри нещодавнє розведення сил у Станиці Луганській.
На кожен обстріл окупанти отримали адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям. За інформацією розвідки, 27 червня трьох окупантів було поранено.
Від початку поточної доби, 28 червня, ворог вже три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
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