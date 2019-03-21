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      Ворог поранив трьох українських воїнів на Донбасі: бойовиків без адекватної відповіді не лишили

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / Міноборони

      Минулої доби, 20 березня, російські окупаційні війська 11 разів відкривала вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Внаслідок обстрілу троє українських військових зазнали поранень. Але дали адекватну відповідь на провокації ворога – двох бойовиків вдалося знищити, ще п'ятьох ліквідувати.

      Окупанти під час обстрілу використали протитанковий ракетний комплекс, витративши п'ять керованих ракет, а також озброєння бойової машини піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

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      Ворог вів обстріл біля Лебедиського, Мар'їнки, Новолуганського, Старого Айдару, Катеринівки, Троїцького, Піщаного, Станиці Луганської, Хутора Вільного.

      За даними розвідки, окрім ліквідації двох бойовиків, вдалося знищити склад з боєприпасами та один військовий автомобіль противника.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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