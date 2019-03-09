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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      Ворогами були тільки ми, – українські журналісти про роботу ЗМІ в анексованому Криму

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      Анексія Криму очима журналістів
      Анексія Криму очима журналістів / detector.media

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у 2014 році Росія захопила Крим, не приховуючи цього. Українські журналісти розповіли, як їх били, кидали до багажнику авто, одягали мішки на голову та наручники. Вони працювали на півострові під час анексії на свій страх та ризик щоб донести інформацію суспільству.

      Також у випуску:

      Як відбувалося блокування українських медіа в Криму.

      На журналістів тиснули психологічно та фізично за виконання своєї роботи.

      Проросійська пропаганда переманювала українських журналістів.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Дивіться повний випуск програми на 24 каналі о 18:00 та читайте на сайті о 18:40.

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      Теги: Журналісти Новини України Анексія Криму Новини Криму Крим.Реалії ЗМІ Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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