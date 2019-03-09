Ворогами були тільки ми, – українські журналісти про роботу ЗМІ в анексованому Криму

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у 2014 році Росія захопила Крим, не приховуючи цього. Українські журналісти розповіли, як їх били, кидали до багажнику авто, одягали мішки на голову та наручники. Вони працювали на півострові під час анексії на свій страх та ризик щоб донести інформацію суспільству.

Також у випуску: Як відбувалося блокування українських медіа в Криму. На журналістів тиснули психологічно та фізично за виконання своєї роботи. Проросійська пропаганда переманювала українських журналістів. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин. Дивіться повний випуск програми на 24 каналі о 18:00 та читайте на сайті о 18:40.