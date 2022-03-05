Російські окупанти вигадали такі фейки, щоб дезорієнтувати українців. Проте СБУ очікували таких вкидів і застерігають людей не поширювати неперевірену інформацію.

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Які фейки поширюють окупанти

Нібито ув’язнені українці, котрі потрапили в полон ЗСУ, передадуть "відео з тюрми" . Проте роль «ув’язнених» для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців.

. Проте роль «ув’язнених» для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців. У соцмережах вороги створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. А на них – нібито наші "посадовці" чи "військові" під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва.

чи розповідають про капітуляцію Києва. Також ворог ретранслює росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі. Вмикати й слухати цю пропаганду не варто, бо це шкідливо для здоров’я. Як і читати російські методички з "правилами для звільнених територій України".

Можемо підказати окупантам: не витрачайтеся на постановку та акторів! Беріть будь-яке відео ваших вояк з полону – ми ділимося ними щодня і в дуже великій кількості! І там є чимало цікавого для Гааги,

– повідомили в СБУ.

Додамо, що мер Куп'янська, який хотів «здати» місто російським загарбникам отримав підозру від СБУ у той же день.

До слова, з переліком офіційних джерел інформації ви можете ознайомитися тут. Бережіть себе від фейків та дезінформації.

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