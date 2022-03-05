Вороги створюють фейкові сторінки органів влади, на яких пишуть про капітуляцію України

Вороги не можуть захопити українські території, тому вдаються до фейків. Вони створюють фальшиві сторінки органів влади, на яких "посадовці" розказують про капітуляцію України.

Російські окупанти вигадали такі фейки, щоб дезорієнтувати українців. Проте СБУ очікували таких вкидів і застерігають людей не поширювати неперевірену інформацію.

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Які фейки поширюють окупанти

Нібито ув’язнені українці, котрі потрапили в полон ЗСУ, передадуть "відео з тюрми" . Проте роль «ув’язнених» для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців.

. Проте роль «ув’язнених» для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців. У соцмережах вороги створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. А на них – нібито наші "посадовці" чи "військові" під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва.

чи розповідають про капітуляцію Києва. Також ворог ретранслює росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі. Вмикати й слухати цю пропаганду не варто, бо це шкідливо для здоров’я. Як і читати російські методички з "правилами для звільнених територій України".

Можемо підказати окупантам: не витрачайтеся на постановку та акторів! Беріть будь-яке відео ваших вояк з полону – ми ділимося ними щодня і в дуже великій кількості! І там є чимало цікавого для Гааги,

– повідомили в СБУ.

Додамо, що мер Куп'янська, який хотів «здати» місто російським загарбникам отримав підозру від СБУ у той же день.

До слова, з переліком офіційних джерел інформації ви можете ознайомитися тут. Бережіть себе від фейків та дезінформації.

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