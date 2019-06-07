"Воронцов би помер вдруге, якби таке побачив": у Криму затопило відому історичну пам’ятку
Через потужні зливи в окупованому Криму затопило одну із найвідоміших історичних пам’яток – Воронцовський палац. Так, постраждали не лише стіни будівлі, а й картини та музейні експонати.
Затоплення трапилось не лише через сильну зливу, а й через те, що зараз у Воронцовському палаці міняють покрівлю. Роботи мають тривати до 2022 року. Про це інформує Blackseanews.
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Наш палац затопило – в блакитній вітальні відвалилася штукатурка, вестибюль, кабінет Воронцова – води було по щиколотку, пошкоджені картини! Воронцов би помер вдруге, якби це побачив,
– пишуть кримчани у соцмережах.
Люди обурені діями керівництва пам’ятки. Вони кажуть, що у 2017 році дах у Воронцовському палаці вже ремонтували. А теперішні роботи, на їх думку, могли б провести у коротший термін. Людям цікаво, хто тепер відповідатиме за псування майна і хто винен у такому недбальстві.
Також відомо лише про затоплений перший поверх будівлі, а ось що коїться на другому – невідомо. Саме звідти стікала вода і саме там розташовані фонди музею.
"У головному корпусі замінюється на мідну покрівлю старий дах. Сьогодні була якась ненормальна злива... Частина води потрапила під цю тимчасову покрівлю. Унаслідок цього по різних каналах, які в палаці є, вона потрапила в приміщення другого поверху і частково в приміщення експозиції, зокрема, блакитну вітальню", – розповів директор Алупкінського палацово-паркового музею-заповідника Олександр Балінченко .
Тепер, щонайменше, до 10 червня основну експозицію палацу закриють для відвідувачів. У будівлі проводитимуть роботи з просушування приміщень.
Що відомо про Воронцовський палац? Це – пам’ятка архітектури та історії, що розташована у місті Алупка, в окупованому Криму. Палац побудований в епоху романтизму в 1830 – 1840-их роках. Він належав генерал-губернатору Новоросійського краю графу Михайлу Воронцову.
Проект палацу розробив один із кращих англійських архітекторів Едвард Блор. До речі, він був придворним архітектором короля Вільяма IV.
Так, палацовий комплекс складається з п’яти корпусів з вежами, двориками, терасами і сходами, має багату музейну колекцію.
Воронцовський палац в Алупці