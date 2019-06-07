"Воронцов би помер вдруге, якби таке побачив": у Криму затопило відому історичну пам’ятку

Через потужні зливи в окупованому Криму затопило одну із найвідоміших історичних пам’яток – Воронцовський палац. Так, постраждали не лише стіни будівлі, а й картини та музейні експонати.

Затоплення трапилось не лише через сильну зливу, а й через те, що зараз у Воронцовському палаці міняють покрівлю. Роботи мають тривати до 2022 року. Про це інформує Blackseanews.

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Наш палац затопило – в блакитній вітальні відвалилася штукатурка, вестибюль, кабінет Воронцова – води було по щиколотку, пошкоджені картини! Воронцов би помер вдруге, якби це побачив,

– пишуть кримчани у соцмережах.

Люди обурені діями керівництва пам’ятки. Вони кажуть, що у 2017 році дах у Воронцовському палаці вже ремонтували. А теперішні роботи, на їх думку, могли б провести у коротший термін. Людям цікаво, хто тепер відповідатиме за псування майна і хто винен у такому недбальстві.

Також відомо лише про затоплений перший поверх будівлі, а ось що коїться на другому – невідомо. Саме звідти стікала вода і саме там розташовані фонди музею.

Ялта . Воронцовский дворец сегодня . Сохранение исторического наследия . pic.twitter.com/aILHL1DMZN — Ху*вый ЮБК (@h_ubk_ukraine) 7 июня 2019 г.

"У головному корпусі замінюється на мідну покрівлю старий дах. Сьогодні була якась ненормальна злива... Частина води потрапила під цю тимчасову покрівлю. Унаслідок цього по різних каналах, які в палаці є, вона потрапила в приміщення другого поверху і частково в приміщення експозиції, зокрема, блакитну вітальню", – розповів директор Алупкінського палацово-паркового музею-заповідника Олександр Балінченко .

Тепер, щонайменше, до 10 червня основну експозицію палацу закриють для відвідувачів. У будівлі проводитимуть роботи з просушування приміщень.

Що відомо про Воронцовський палац? Це – пам’ятка архітектури та історії, що розташована у місті Алупка, в окупованому Криму. Палац побудований в епоху романтизму в 1830 – 1840-их роках. Він належав генерал-губернатору Новоросійського краю графу Михайлу Воронцову.



Проект палацу розробив один із кращих англійських архітекторів Едвард Блор. До речі, він був придворним архітектором короля Вільяма IV.



Так, палацовий комплекс складається з п’яти корпусів з вежами, двориками, терасами і сходами, має багату музейну колекцію.





Воронцовський палац в Алупці