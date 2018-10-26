Воротар "Динамо" Бойко вибачився за пропущений гол у матчі з "Ренном"
Воротар "Динамо" Денис Бойко прокоментував перемогу над "Ренном" у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.
Бойко у себе в Instagram наголосив на важливості перемоги над "Ренном" (2:1) у виїзному матчі третього туру групового етапу Ліги Європи, а також вибачився за гольову помилку.
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Дуже важлива перемога! Неймовірні емоції. P.S. Хочу вибачитися перед командою і всіма уболівальниками за свою помилку яка призвела до пропущеного м'яча,
– написав воротар "Динамо".
Нагадаємо, що Бельгія випередила Україну в рейтингу УЄФА за результатами матчів 3-го туру групових етапів Ліги Європи.
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Джерело: 24 Канал
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