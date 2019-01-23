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      Воротар "Леганесу" Куельяр покине клуб: українець Лунін може стати основним

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      Іван Куельяр покине "Леганес"
      Іван Куельяр покине "Леганес" / Фото з відкритих джерел

      Основний воротар "Леганесу" Іван Куельяр влітку на правах вільного агента стане гравцем "Вальядоліда".

      Контракт 34-річного воротаря завершується 30 червня, тому Куельяр перейде у новий клуб на правах вільного агента. Іспанець вже узгодив умови особистого контракту, який буде розрахований на 3 роки, інформує AS.

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      Куельяр хотів піти з команди ще минулого літа в "Олімпіакос", але тоді трансфер не відбувся, а клуб з передмістя Мадрида взяв в оренду Андрія Луніна. Українець повинен був замінити досвідченого іспанця.

      Тепер, відхід Куельяра дасть можливість Луніну стати основним воротарем команди в наступному сезоні, якщо Андрій залишиться в клубі. Українець задоволений своїм становищем у команді і рукодоство "Леганесу" вже планує орендувати гравця на ще один сезон.

      До слова, нещодавно Лунін здивував "Реал" відмовою повертатись в Мадрид посеред сезону, мотивувавши таке рішення бажанням завершити сезон у складі Леганеса. Крім того, "пепінерос" розглядають варіант продовження оренди українця ще на сезон.

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      В сезоні 2018/19 Куельяр провів 19 матчів у чемпіонаті Іспанії та 2 – в Кубку. В активі Андрія Луніна по 2 поєдинки в Прімері та Копа дель Рей.

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      Теги: Футбол Спорт Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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