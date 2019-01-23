Воротар "Леганесу" Куельяр покине клуб: українець Лунін може стати основним

Основний воротар "Леганесу" Іван Куельяр влітку на правах вільного агента стане гравцем "Вальядоліда".

Контракт 34-річного воротаря завершується 30 червня, тому Куельяр перейде у новий клуб на правах вільного агента. Іспанець вже узгодив умови особистого контракту, який буде розрахований на 3 роки, інформує AS.

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Куельяр хотів піти з команди ще минулого літа в "Олімпіакос", але тоді трансфер не відбувся, а клуб з передмістя Мадрида взяв в оренду Андрія Луніна. Українець повинен був замінити досвідченого іспанця.

Тепер, відхід Куельяра дасть можливість Луніну стати основним воротарем команди в наступному сезоні, якщо Андрій залишиться в клубі. Українець задоволений своїм становищем у команді і рукодоство "Леганесу" вже планує орендувати гравця на ще один сезон.

До слова, нещодавно Лунін здивував "Реал" відмовою повертатись в Мадрид посеред сезону, мотивувавши таке рішення бажанням завершити сезон у складі Леганеса. Крім того, "пепінерос" розглядають варіант продовження оренди українця ще на сезон.

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В сезоні 2018/19 Куельяр провів 19 матчів у чемпіонаті Іспанії та 2 – в Кубку. В активі Андрія Луніна по 2 поєдинки в Прімері та Копа дель Рей.

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