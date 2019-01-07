Воротар під час святкування перемоги на Чемпіонаті світу мало не збив суперника ключкою: відео
Молодіжна збірна Фінляндії перемогла на Чемпіонаті світу з хокею. Під час фінальної сирени воротар фінів мало не збив суперника своїм обмундируванням.
Коли пролунала фінальна сирена, яка зафіксувала перемогу збірної Фінляндії, її воротар Пекка Луукконен відкинув вбік свою ключку. Вона попала в гравця американської збірної Джоелу Фарабі, який проїжджав повз, і мало не впав після удару.
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Джерело: 24 Канал
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