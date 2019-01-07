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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
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      Воротар під час святкування перемоги на Чемпіонаті світу мало не збив суперника ключкою: відео

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      Воротар під час святкування перемоги на Чемпіонаті світу мало не збив суперника ключкою: відео

      Молодіжна збірна Фінляндії перемогла на Чемпіонаті світу з хокею. Під час фінальної сирени воротар фінів мало не збив суперника своїм обмундируванням.

      Коли пролунала фінальна сирена, яка зафіксувала перемогу збірної Фінляндії, її воротар Пекка Луукконен відкинув вбік свою ключку. Вона попала в гравця американської збірної Джоелу Фарабі, який проїжджав повз, і мало не впав після удару.

      Читайте також: Фінляндія перемогла на Молодіжному чемпіонаті світу з хокею: відео

       

      Теги: Спорт Хокей Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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