Воротар "Ренну" травмувався і не зможе зіграти проти "Динамо" у Лізі Європи

Воротар "Ренну" Абдулайє Діалло через травму не зможе зіграти проти "Динамо" в Лізі Європи.

Про це розповів головний тренер французької команди Сабрі Лямуші, чиї слова наводить видання Ouest-france.frю

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Травму 26-річний футболіст отримав 28 жовтня в матчі Ліги 1 проти "Реймсу" (0:2) і вже пропустив зустріч наступного туру з "Каном" (2:1).

Діалло в поточному сезоні 6 разів з'являвся у воротах команди, в тому числі в першому матчі, який кияни виграли (2:1). У його відсутність зіграє 26-річний чеський воротар Томаш Коубек, який в цьому сезоні 10 разів виходив на поле у ​​всіх турнірах.

Нагадаємо, що матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" – "Ренн" відбудеться у четвер, 8 листопада.

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