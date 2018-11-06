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      Воротар "Ренну" травмувався і не зможе зіграти проти "Динамо" у Лізі Європи

      54 Читать новость на русском
      Абдулайє Діалло
      Абдулайє Діалло

      Воротар "Ренну" Абдулайє Діалло через травму не зможе зіграти проти "Динамо" в Лізі Європи.

      Про це розповів головний тренер французької команди Сабрі Лямуші, чиї слова наводить видання Ouest-france.frю

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      Травму 26-річний футболіст отримав 28 жовтня в матчі Ліги 1 проти "Реймсу" (0:2) і вже пропустив зустріч наступного туру з "Каном" (2:1).

      Діалло в поточному сезоні 6 разів з'являвся у воротах команди, в тому числі в першому матчі, який кияни виграли (2:1). У його відсутність зіграє 26-річний чеський воротар Томаш Коубек, який в цьому сезоні 10 разів виходив на поле у ​​всіх турнірах.

      Нагадаємо, що матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" – "Ренн" відбудеться у четвер, 8 листопада.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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