Воротар Тібо Куртуа офіційно став гравцем "Реалу": коли відбудеться представлення голкіпера

Бельгійський воротар Тібо Куртуа офіційно перебрався з лондонського "Челсі" в мадридський "Реал". Про це повідомили в іспанському та англійському клубах.

Сума трансферу поки не повідомляється. При цьому клуби домовилися, що півзахисник Матео Ковачіч на рік відправиться в оренду в "Челсі"

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Зазначається, що Куртуа залишилося лише пройти медогляд, і в четвер, 9 серпня, він офіційно буде представлений гравцем "Реалу" на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" о 13:00 годині за місцевим часом.

Варто зазначити, що за день до цього "Челсі" здійснив рекордний трансфер воротаря Кепи Аррісабалаги.

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Нагадаємо, за "Реал" виступає український воротар Андрій Лунін.

До слова, Куртуа свого часу виступав за інший мадридський клуб – "Атлетіко", і його родина залишилася жити у Мадриді, коли він переїхав в Лондон.

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