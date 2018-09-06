Воротар забив розкішний гол у чемпіонаті Бразилії: відео

Воротар клубу "Сеара" Еверсон вразив ворота команди "Корінтіанс" зі штрафного у матчі 23-го туру чемпіонату Бразилії. Незважаючи на перемогу (2:1), "Сеара" не змогла вибратися із зони вильоту.

Автором першого гола у зустрічі став воротар господарів Еверсон, який реалізував штрафний удар.

Читайте також: Український футболіст забив 4 голи у матчі Кубка Данії

PEGA ESSE GOLAÇO DE FALTA DO EVERSON, GOLEIRO DO CEARÁpic.twitter.com/kOPRzn67Uz — Escanteio Curto (@ESCANTElOCURTO) 5 вересня 2018 р.

Варто зазначити, що це не перший гол 28-річного воротаря. Після гри Еверсон зазначив, що хоче бути схожим на екс-воротаря "Сан-Паулу" Рожеріо Сені, що є рекордсменом за кількістю голів в історії (132).

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24