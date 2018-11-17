17:28
17 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. У РФ дітей відправляють на нари. Мостопад у Росії
      Вєсті Кремля
      21:35, 16 листопада
      Вєсті. UA. Міфічний цар Медведчук. Чому Добкін постійно плаче
      Вєсті.UA
      20:40, 16 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Воротар збірної Болгарії встановив унікальне досягнення у футболі

      123 Читать новость на русском
      Георгій Петков
      Георгій Петков

      Воротар збірної Болгарії Георгій Петков, який вийшов на матч Ліги націй проти Кіпру (1:1), став найстаршим футболістом європейських збірних, які коли-небудь брали участь в офіційних поєдинках.

      На момент матчу йому було 42 роки і 8 місяців. Болгарський голкіпер встановив воротарський рекорд для європейських національних збірних, як найстарший футболіст, який виходив у складі національної команди, повідомляє ВВС.

      Читайте також: Ліга націй: результати матчів та відео голів 16 листопада

      Поєдинок із Кіпром став першим матчем Петкова за збірну за останні 10 років. Востаннє він одягав светр болгарської національної команди ще в рамках відбору на ЧС-2010.

      Зазначимо, що найстаршим польовим гравцем є грек Гіоргіос Кудас, який зіграв свій останній матч за збірну Греції у віці 48 років.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Так говорив Порошенко, або Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      сьогодні , 17:00 Так говорив Порошенко, або Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      Віталій Шабунін 126
      Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      сьогодні , 16:00 Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      Блог Медіа 240
      Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      сьогодні , 13:00 Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      Сергій Фурса 620
      Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      сьогодні , 12:00 Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      Блог Медіа 264
      Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      сьогодні , 08:40 Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      Ольга Черненко 633
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"
       1 липня 2010 , 18:17
      "Торонто" вийшло на друге місце в східній конференції
       3 листопада 2011 , 09:03
      Найкращий футболіст в історії випустив книгу вартістю 13,5 тисяч гривень. ФОТО
       20 жовтня 2013 , 07:59
      Кар'єра Роналду під загрозою
       18 червня 2014 , 13:39
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук