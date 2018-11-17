Воротар збірної Болгарії встановив унікальне досягнення у футболі

Воротар збірної Болгарії Георгій Петков, який вийшов на матч Ліги націй проти Кіпру (1:1), став найстаршим футболістом європейських збірних, які коли-небудь брали участь в офіційних поєдинках.

На момент матчу йому було 42 роки і 8 місяців. Болгарський голкіпер встановив воротарський рекорд для європейських національних збірних, як найстарший футболіст, який виходив у складі національної команди, повідомляє ВВС.

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Поєдинок із Кіпром став першим матчем Петкова за збірну за останні 10 років. Востаннє він одягав светр болгарської національної команди ще в рамках відбору на ЧС-2010.

Зазначимо, що найстаршим польовим гравцем є грек Гіоргіос Кудас, який зіграв свій останній матч за збірну Греції у віці 48 років.

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