Воротар збірної Франції мало не проковтнув сарану під час матчу Чемпіонату світу: відео
Комахи знову атакують футболістів під час матчів Чемпіонату світу з футболу у Росії. Цього разу "дісталося" воротарю збірної Франції Уго Льорісу.
Під час матчу чвертьфіналу проти збірної Уругваю він мало не проковтнув сарану. Інцидент потарпив на відео.
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Відео нападу сарана на воротаря збірної Франції
Нагадаємо, це не вперше комахи перешкоджають матчу Чемпіонату світу. До цього у Волгограді на матчі між збірними Англії та Тунісу футболістів та вболівальників атакувала навала мошкари.
Джерело: 24 Канал
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