Воротар збірної Німеччини заручився із колишнім "ангелом" Victoria's Secret: фото

Воротар збірної Німеччини та французького ПСЖ Кевін Трапп не зіграв жодної хвилини на Чемпіонаті світу з футболу. А коли "бундестім" скандально покинули турнір, він відправився на відпочинок.

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Але не сам, а зі своєю нареченою – моделлю Ізабель Гулар, яка свого часу була "ангелом" Victoria's Secret. Пара відправилася на відпочинок до Італії. Там Ізабела, яка є бразилійкою, підтримувала свою національну збірну на Чемпіонаті світу.

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І саме там Кевін Трапп вирішив освідчитися своїй подрузі. Вона відповіла згодою.