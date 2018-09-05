Воротар збірної України отримав ушкодження перед матчем Ліги націй

Голкіпер збірної України Денис Бойко не взяв участі в вечірньому тренуванні національної команди, яке відбулося у середу, 5 вересня.

Лікарі збірної діагностували у Бойка спазм м'яза спини. За інформацією FootBoom, Денис Бойко зможе приступити до повноцінної підготовки вже у четвер, 6 вересня. Всі інші гравці національної команди працювали на занятті в повному обсязі.

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6 вересня збірна України проведе поєдинок Ліги націй з Чехією. Розпочнеться зустріч о 21:45. Наступний матч турніру "синьо-жовта" команда зіграє 9 вересня зі збірною Словаччини. Початок – о 16:00.

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