Воротар збірної України перейшов з "Шахтаря" в "Карпати"

Львівські "Карпати" орендували у "Шахтаря" воротаря Микиту Шевченка. Термін угоди – один рік.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Карпат".

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Карпати орендували Микиту Шевченка в Шахтаря до кінця року pic.twitter.com/Tcc8c5mmGZ — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 3 вересня 2018 р.

Варто додати, що влітку з "Карпат" в "Шахтар" перебрався інший воротар з прізвищем Шевченко – Олексій. На заміну йому прийшов Максим Кучинський з "Полтави" та Герман Пеньков зі "Сталі". Обидва клуби, фактично, припинили існування.

Щодо Микити Шевченка, то він Народився 26 січня 1993 року у Горлівці. Вихованець академії донецького "Шахтаря". Виступав за молодіжну команду "гірників", після чого був орендований маріупольським "Іллічівцем".

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Влітку 2013-го року вирушив у оренду в луганську "Зорю", де став повноцінним гравцем основи і отримав досвід виступів у Лізі Європи.

Викликався до збірних України різного віку. У 2014-му отримав виклик до національної збірної України.