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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Воротар збірної України відверто розповів про фото з бойовиками "ДНР"

75 Читать новость на русском
Андрій П'ятов
Андрій П'ятов / ФК "Шахтар"

Воротар "Шахтаря" та збірної України Андрій П'ятов відверто розповів про скандальну фотографію з бойовиками так званої "ДНР", яка була зроблена в 2014 році.

Про це П'ятов розповів в ефірі YouTube-програми "Вацко Light".

Це був, по-моєму, квітень, тільки починалися хвилювання. Стоять автоматники на блокпосту, який знаходився на шляху до нашої тренувальної бази. У нас два тренування в день, ми проїжджали через цей блокпост чотири рази на день. Вони раз дивляться, вдруге, втретє: "А, футболісти!". Ну і ось я попався. Так минуло півтора року, перш ніж це фото з'явилося. Хтось, по-моєму, в "Одноклассниках" знайшов цю фотографію, комусь треба було це викласти. За цей час я вже скільки матчів за збірну зіграв, скільки разів співав гімн України. Ми навіть за цей час встигли оплатити дві операції для постраждалих військових, – сказав П'ятов.

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Теги: Футбол Шахтар Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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