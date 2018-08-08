Воротаря "Динамо" Дениса Бойка під час матчу проти "Славії" вкусила оса
Під час матчу київського "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів проти чеської "Славії" у Празі, воротаря української команди вкусила оса.
Ще у першому таймі Денис Бойко звертався за допомогою до медиків. Згодом стало відомо, що голкіпера вжалила оса. Цю інформацію вже після матчу підтвердив головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич.
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Варто додати, що попри укус, Бойко продовжив матч.
До слова, у день матчу у Празі була спека і стовпчик термометра показував +34 градуси за Цельсієм. "Динамо" ж зіграло у нічию зі "Славією". матч-відповідь команди проведуть у вівторок, 14 серпня, у Києві на НСК "Олімпійський.
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Джерело: 24 Канал
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