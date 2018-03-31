Хто в Європі не любить євреїв, або Чим може пишатись Україна

Так вже вийшло, що саме під єврейську Пасху відомий американський соціологічний інститут Pew Research Center оприлюднив результати чергового дослідження, присвяченого поширенню побутового антисемітизму в країнах Центральної та Східної Європи.

Дослідники центру поставили для жителів європейських країн два питання. Перше – чи хочете ви, аби євреї були вашими співгромадянами? Друге – чи хочете ви, аби євреї були членами вашої родини?

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На першому місці в цьому своєрідному антирейтингові опинилася Вірменія: 32% вірменів не вважають, що євреї мають право бути громадянами їхньої країни, а ще більше – 43% – ні в якому разі не хотіли б бачити єврея членом своєї сім‘ї. А от Україна, навпаки – посіла в цьому переліку останнє місце. Лише 5% українців відмовляють євреям у праві бути українськими громадянами і приблизно стільки ж не бажали би приймати євреїв у сім'ю. Тобто, виходить, що Україна є найменш антисемітською державою в Європі.

Чи не дивно це чути тим, хто звик думати про українця, як про "природного антисеміта"? Чи не є це достойною відповіддю постійній маячні з боку "гібридного сусіда" про страшні єврейські погроми в Україні? Сусіда, в якого, як виявляється, завжди є гроші на "матеріальну підтримку" груп якихось бандитів, які вночі плюндрують польські пам'ятники та малюють свастики на стінах синагог. Нагадую, що за останні півроку СБУ викрила та затримала вже три подібних "клуби за інтересами".



Прикладом лояльного ставлення до хасидів та їхніх традицій в Україні є гучні святкування Єврейського нового року в Умані

До речі, в самого цього сусіда, за даними PEW Center, справи з побутовим антисемітизмом значно гірші, ніж в українців: 14% росіян вважають, що євреї не мають права на російське громадянство, а не бажають бачити євреїв у власній сім'ї аж 40% жителів РФ. Недалеко від Росії втікла Білорусь, Грузія та Молдова – 13% "побутових" антисемітів у кожній країні.

З іншого боку, західний сусід України, Польща, показала схожі до російських результати опитування: 18% поляків не бажають, аби євреї були їхніми співгромадянами, а 30% – щоб євреї були їхніми родичами.

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Втім, лідерами Євросоюзу в спортивній дисципліні "побутовий антисемітизм" стали все ж таки не поляки. Найбільші показники виявилися в Румунії (22%) та Литви (23%). Найменші ж показники серед країн-членів ЄС у Болгарії та Латвії: 7% та 9% відповідно. Дослідники Pew Research зазначають, що результати опитувань доводять: з точки зору побутового антисемітизму немає великої різниці між країнами православних конфесій та країнами, де переважають католицька чи протестантські конфесії. Тобто, "ноги" в цього явища ростуть не з християнства, як такого.



14% росіян є "державними" антисемітами, а як щодо самого Путіна?

Окрім того, з результатів дослідження стає зрозуміло, що євреї наразі не є лідерами "суспільної ненависті" європейців. Їх випереджають цигани та, звичайно ж, мусульмани – останні є беззаперечними "переможцями" цих сумних "змагань". 41% пересічних європейців не хоче бачити мусульман своїми співгромадянами (30% – проти циган), 43% не хотіли б мати сусідів-мусульман (для циган цей показник складає 38%) та майже 55% не хочуть родичатися із мусульманами (49% – із циганами).

Щоправда, минулого року цей же інститут оприлюднив результати іншого дослідження, з якого виходить, що найбільш переслідуваними за релігійним принципом у світі особами є зовсім не євреї, а... християни. Вони піддаються тим чи іншим видам дискримінації за релігійними переконаннями у 102-х з 198 країнах світу (для порівняння – мусульмани піддаються переслідуванням через свою релігію у 99 країнах, а євреї – в 77). Але це вже стосується не побутової, а державної ксенофобії. Мусульман та євреїв дискримінують, так би мовити, не гамузом, а поодинці.

Загалом же, найксенофобнішими країнами світу, за результатами цього дослідження, є Бірма, Єгипет, Індонезія, Пакистан та Росія. Саме у цих державах уряди та суспільство чинять на релігійні меншини просто-таки шалений тиск. Водночас Китай є країною з найрестриктивнішим державним регулюванням релігійних справ, а Індія – навпаки, країною з найворожішим суспільним ставленням до релігійних меншин у світі. Не обійшлося і без критики на адресу США.

У Сполучених Штатах майже неможливо без проблем збудувати нову церкву або мечеть,

– зазначає один із дослідників Pew Center Пітер Хенне.

Що ж, звичайно, втішатися тим, що рівень побутового антисемітизму в Україні є найменшим в Європі, було б якось дивно: зрештою, відсутність ксенофобії або її малий відсоток – це нормально, це не щось видатне. Проте, якщо вже українців визнали "найнормальнішими" бодай в цій категорії – певно, це таки є приводом радіти.

З прийдешнім Великоднем, співвітчизники!

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