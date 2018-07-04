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Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів

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Ворожіння на Івана Купала на судженого: 5 цікавих способів
Ворожіння на Івана Купала на судженого: 5 цікавих способів / 24 Канал

Свято Івана Купала – це одне з найдавніших українських свят, яке зберігає у собі спогади про магічну силу природи. Саме в ніч з 6 липня на 7, українки колись, та навіть сьогодні, збираються разом і ворожать на своїх "суджених".

Ворожіння на Івана Купала здавна вважаються прадивими та доленосними. Згідно з повір'ями, у ніч на Івана Купала дерева переходять з місця на місце і розмовляють одне з одним, а трави набувають чудодійної сили.

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Саме тому, за традицією, в Купальську ніч ніхто не повинен спати. Після заходу сонця завжди і починалося буйне та веселе свято з дівочими ворожіннями.

Пропонуємо вам дізнатись 5 найцікавіших способів ворожінь, які можуть дати натяки на ваше майбутнє.

Ворожіння на судженого

За допомогою різних ворожінь можна дізнатися ім’я судженого. Найпоширеніший спосіб, це вийти на вулицю і запитати першого зустрічного чоловіка його ім’я. Саме так зватимуть вашого судженого.

Інший популярне ворожіння передбачає використання ножа. Для цього попередньо на аркуші паперу потрібно накреслити коло і вписати по колу всі букви алфавіту. Після потрібно поставити ніж по центру і покрутити його. На яку букву буде показувати вістря ножа, на неї і буде починатися ім’я судженого.

Також можна написати записки з чоловічими іменами на листочках паперу і скрутити їх в трубочки, які необхідно покласти під подушку. Після цього слід лягти спати. Вранці, прокинувшись, необхідно витягнути одну з записок. Ім’я, написане в ній, буде ім’ям судженого.

Ворожіння по багаттю


Стрибки через багаття на Івана Купала

Зазвичай, у святкову ніч Івана Купала, молодь розводить велике багаття і стрибає через нього. Існує повір’я, що коли полум'я не торкнулося стрибаючого – це сприятливий знак, що пророкує дівчатам швидке і щасливе заміжжя, а хлопцям – успіх в справах і коханні.

Ворожіння по вінку


Ворожіння по вінку

Також увечері, на заході сонця, дівчата плетуть вінки з лісових і польових квітів. Після чого вони, загадавши бажання, опускають їх в озеро чи річку і якщо вінок поплив далеко, тоді бажання обов’язково збудеться, але якщо вінок через нетривалий час пристав до берега недалеко від місця, де його опустили в воду – прийдеться чекати до наступного року, щоб знову випробувати свою долю.

Ворожіння по колах на воді

Для такого незвичайного ворожіння на Івана Купала, щоб краще дізнатись про свою долю із судженим, у широку і глибоку миску найперше наливають воду. Коли ж настає захід сонця, дівчата повинні пошепки промовити воді своє бажання, після чого кинувши туди невеликий камінчик. Якщо число кіл на воді буде парним – тоді бажання збудеться, якщо непарне – бажанню не судилося збутися.

Ворожіння по квітах

Не дарма ж на свято Івана Купала закохані шукають квітку папороті, яка розквітає лише в купальську ніч. Саме тому з таким незвичайним ворожінням на судженого, як з квітами, дівчата приділяють найбільшу увагу. Увечері напередодні свята, дівчата сідають у коло, попередньо зібравши всі разом найрізноманітніші квіти. Одна з дівчат вибирає квіти по одній, промовляючи: "Кому ця квітка дістанеться?", а інша дівчина, яка сидить спиною до квітів, називає ім'я будь-кого з присутніх.


Дівчата збирають квіти та ворожать на них

Після цього, яка квітка кому дістанеться, судять про ставлення до себе задуманого хлопця:

Глід – є надія на кохання.

Васильок – в тебе закохаються.

В'юнок – він тебе ніколи не покохає.

Гвоздика (біла) – смуток.

Гвоздика (жовта) – зневага.

Гвоздика (червона) – пристрасне кохання.

Жоржини – вдячність.

Жасмин – лише "залицяння", яке не пророкує серйозних намірів.

Дзвіночок – не вір йому, обдурить.

Жовтець – на побаченні все з'ясується.

Маргаритка – сором'язливе кохання.

М'ята – тебе дуже сильно кохають.

Незабудка – боїться тебе втратити.

Нагідки – ви розлучитеся.

Півонія – сором за його вчинок.

Троянда (біла) – кохає сильно, але не показує цього.

Троянда (червона) – сумує за тобою.

Ромашка – він сумнівається у своєму коханні.

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Теги: Новини України Історія Новини культури LifeStyle Публікації
Джерело: 24 Канал
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