"Ворскла" – "Арсенал": стартові склади команд на матч Ліги Європи
Полтавська "Ворскла" та лондонський "Арсенал" оприлюднили склади на матч 5-го туру Ліги Європи.
Наставник полтавців Василь Сачко обрав на матч схему 4–3–3.
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"Ворскла": Богдан Шуст, Ігор Пердута, Олександр Скляр, Владислав Кулач, В'ячеслав Шарпар, Володимир Чеснаков (К), Вадим Сапай, Юрій Коломоєць, Ардін Далку, Артур, Павло Ребенок
Запасні: Ткаченко, Сергійчук, Мисик, Карека, Чижов, Саків, Кане
Коуч "канонірів" Унаї Емері також вибрав схему 4–3–3.
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"Арсенал": Петр Чех (К), Мохамед Ельнені, Арон Ремзі, Стефан Ліхтштайнер, Ешлі Мейтленд-Найлс, Роб Холдінг, Карл Дженкінсон, Маттео Гендузі, Едді Нкетіа, Еміл Сміт-Роу, Джо Уіллкок.
Запасні: Мартинес, Мхітарян, Гілмор, Медлі, Осей-Туту, Джон-Джулс, Сака
Нагадаємо, матч "Ворскла" – "Арсенал" відбудеться у четвер, 29 листопада. Початок зустрічі о 19:55.