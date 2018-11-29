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      "Ворскла" – "Арсенал": стартові склади команд на матч Ліги Європи

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      "Арсенал" зіграє в неоптимальному складі
      "Арсенал" зіграє в неоптимальному складі / uefa.com

      Полтавська "Ворскла" та лондонський "Арсенал" оприлюднили склади на матч 5-го туру Ліги Європи.

      Наставник полтавців Василь Сачко обрав на матч схему 4–3–3.

      Читайте також: Ворскла – Арсенал: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

      "Ворскла": Богдан Шуст, Ігор Пердута, Олександр Скляр, Владислав Кулач, В'ячеслав Шарпар, Володимир Чеснаков (К), Вадим Сапай, Юрій Коломоєць, Ардін Далку, Артур, Павло Ребенок
      Запасні: Ткаченко, Сергійчук, Мисик, Карека, Чижов, Саків, Кане

      Коуч "канонірів" Унаї Емері також вибрав схему 4–3–3.

      Читайте також: "Ворскла" проти "Арсеналу": анонс скандального матчу Ліги Європи

      "Арсенал": Петр Чех (К), Мохамед Ельнені, Арон Ремзі, Стефан Ліхтштайнер, Ешлі Мейтленд-Найлс, Роб Холдінг, Карл Дженкінсон, Маттео Гендузі, Едді Нкетіа, Еміл Сміт-Роу, Джо Уіллкок.
      Запасні: Мартинес, Мхітарян, Гілмор, Медлі, Осей-Туту, Джон-Джулс, Сака

       

       

      Нагадаємо, матч "Ворскла" – "Арсенал" відбудеться у четвер, 29 листопада. Початок зустрічі о 19:55. 

      Теги: Спорт Футбол Ліга Європи ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
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