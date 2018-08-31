Ворскла – Чорноморець: відео голів та моментів матчу УПЛ
Полтавська "Ворскла" у 7-му турі української Прем'єр-ліги вдома приймає одеський "Чорноморець".
Нереалізований пенальті Владислава Кулача, 24 ("Ворскла")
Кращі моменти 1-го тайму Ворскла – Чорноморець
Гол Владислава Кулача, 49 ("Ворскла") – 1:0
Гол Артема Чорнія, 63 ("Чорноморець") – 1:1
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Джерело: 24 Канал
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