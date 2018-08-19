Ворскла – Маріуполь: де дивитися онлайн матч УПЛ

Поєдинок 5-го туру чемпіонату України між полтавською "Ворсклою" та "Маріуполем" транслюватимуть по телебаченні. Також його покажуть онлайн.

Трансляція матчу "Ворскла" – "Маріуполь" буде доступна на каналі "Футбол 1". Коментуватиме гру Андрій Столярчук.

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Також матчу буде доступний і онлайн. Доступний він буде на сайті Oll.tv. Варто додати, що трансляція на цьому сайті платна – 29 гривень за доступ на 24 години до перегляду відео, та 59 гривень – за місячну підписку. Однак для перегляду потрібна реєстрація.

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч "Ворскла" – "Маріуполь" відбудеться у неділю, 19 серпня. Початок о 19:30.

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