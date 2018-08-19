Ворскла – Маріуполь: відео голів та моментів матчу

Заключним матчем 5-го туру УПЛ стало протистояння між полтавською "Ворсклою" та "Маріуполем". Попри важкий матч на виїзді у Франції проти "Бордо" за три дні до цього поєдинку, який провели гості, саме вони першими вийшли вперед у цій грі.

Голом відзначився Фомін. Він пробив головою після навісу Полегенько, якому вдалося уникнути офсайду, з флангу. При цьому ніхто не накрив форварда азовського клубу, який безперешкодно "розстрілював" Шуста. Для Фоміна це вже другий гол у другому матчі поспіль. До того він забив у ворота "Бордо".

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Відео голу Фоміна у ворота "Ворскли"

Та перевага гостей була не довгою. Вже за вісім хвилин рахунок знову був рівним. Красень-гол у падінні через себе вдався Владиславу Кулачу.

Відео голу Кулача у ворота "Маріуполя"

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