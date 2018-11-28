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      Які шанси на перемогу у "Ворскли" у матчі проти "Арсеналу": прогноз букмекерів

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      Ворскла – Арсенал прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
      Ворскла – Арсенал прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

      У четвер, 29 листопада, полтавська "Ворскла" прийматиме англійський "Арсенал". Букмекери оцінили шанси української команди на перемогу.

      Варто зазначити, що попри різний клас суперників, те, що матч відбудеться не у Полтаві, а у Києві, "Ворскла" не виглядає аутсайдером проти грізного суперника. Хоча букмекери явну перевагу віддають саме англійській команді.

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      Найбільший коефіцієнт на перемогу "Ворскли" виставили у Marathon bet – 4,25. Найменший коефіцієнт у William Hill – 4,00. У PariMatch та "Фаворит спорт" коефіцієнти між двома попередніми – 4,20 та 4,15 відповідно.

      Щодо шансів "Арсеналу", то букмекери оцінили їх наступним чином. Найвищий коефіцієнт теж у букмекерської контори Marathon bet – 2,03. Аналогічно і з найнижчим коефіцієнтом – його виставили у William Hill – 1,95. PariMatch та "Фаворит спорт" дали однаковий коефіцієнт на те, що матч закінчиться перемогою канонірів – 2,01.

      Коефіцієнт 3,30 на те, що матч закінчиться у нічию, дали одразу три букмекерські контори – William Hill, PariMatch та "Фаворит спорт". Marathon bet оцінив таке закінчення матчу коефіцієнтом 3,36.

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      Нагадаємо, матч "Ворскла" – "Арсенал" відбудеться у четвер, 29 листопада. Початок о 19:55. Варто зазначити, що УЄФА направила лист до "Ворскли" про те, що матч не може відбутися у Полтаві. Причиною стало введення воєнного стану в Україні. Попри те, що він не поширюється на Полтавську область, в УЄФА вирішили таки перенести гру "Ворскла" – "Арсенал" до Києва. 

      Теги: Ліга Європи Футбол ФК Ворскла Спорт
      Джерело: 24 Канал
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