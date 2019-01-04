18:33
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна
      Вєсті Кремля
      14:45, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Прихований "талант" Ляшка. Провальний стартап комуністів
      Вєсті.UA
      17:30, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      "Ворскла" дізналася імена суперників на першому зимовому зборі у Туреччині

      5 Читать новость на русском
      "Ворскла" зіграє чотири поєдинки на першому зимовому зборі
      "Ворскла" зіграє чотири поєдинки на першому зимовому зборі / ФК "Ворскла"

      Незважаючи на те, що гравці "Ворскли" останніми з усіх клубів українського елітного ешелону пішли на зимовий відпочинок, це не стане перешкодою для полтавців першими вийти із відпустки. 8 січня футболісти вперше у новому році разом зберуться у Полтаві.

      14-го числа полтавці візьмуть курс на Анталію, повідомили у клубі. Саме на середземноморському узбережжі Туреччини пройдуть два етапи навчально-тренувальних зборів.

      Читайте також: Стали відомі суперники "Шахтаря" на першому зимовому зборі

      У рамках першого етапу (14-27 січня) заплановано провести чотири контрольних поєдинки. Відкриє рік команда 16-го січня грою з чемпіоном та лідером румунського чемпіонату "Клужем". За три дні, 19-го числа, спаринг проти ще одного румунського колективу – "Університатя" (наразі третя сходинка турнірної таблиці). 23 січня "Ворскла", можливо, зіграє з узбекистанським "Пахтакором", а 27-го із шостою командою Сербії, "Младость", за яку нині виступає колишній ворсклянин Йован Маркоскі.

      Про можливі зміни в планах підготовчих зустрічей, а також про суперників у товариських іграх на другому турецькому зборі буде повідомлено згодом.

      Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найвизначніші події у космічній галузі, про які варто знати кожному
      сьогодні , 18:04 Найвизначніші події у космічній галузі, про які варто знати кожному
      Михайло Года 74
      Нові скандальні деталі у справі одеського активіста Олега Михайлика
      сьогодні , 17:20 Нові скандальні деталі у справі одеського активіста Олега Михайлика
      Катерина Петренко 980
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      сьогодні , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      Демократические выборы в Украине: реальность или мечты
      сьогодні , 17:00 Демократические выборы в Украине: реальность или мечты
      Ян Валетов 139
      Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      сьогодні , 16:00 Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      Павло Казарін 467
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Аякс" на власному полі переграв "Фейєноорд"
       20 січня 2011 , 13:54
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      ПСЖ - чемпіон Франції. ВІДЕО
       8 травня 2014 , 09:40
      Маркевич: Коноплянка сказав, що до літа гратиме за "Дніпро"
       14 грудня 2014 , 10:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук