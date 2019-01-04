"Ворскла" дізналася імена суперників на першому зимовому зборі у Туреччині

Незважаючи на те, що гравці "Ворскли" останніми з усіх клубів українського елітного ешелону пішли на зимовий відпочинок, це не стане перешкодою для полтавців першими вийти із відпустки. 8 січня футболісти вперше у новому році разом зберуться у Полтаві.

14-го числа полтавці візьмуть курс на Анталію, повідомили у клубі. Саме на середземноморському узбережжі Туреччини пройдуть два етапи навчально-тренувальних зборів.

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У рамках першого етапу (14-27 січня) заплановано провести чотири контрольних поєдинки. Відкриє рік команда 16-го січня грою з чемпіоном та лідером румунського чемпіонату "Клужем". За три дні, 19-го числа, спаринг проти ще одного румунського колективу – "Університатя" (наразі третя сходинка турнірної таблиці). 23 січня "Ворскла", можливо, зіграє з узбекистанським "Пахтакором", а 27-го із шостою командою Сербії, "Младость", за яку нині виступає колишній ворсклянин Йован Маркоскі.

Про можливі зміни в планах підготовчих зустрічей, а також про суперників у товариських іграх на другому турецькому зборі буде повідомлено згодом.