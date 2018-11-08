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      Ворскла – Карабах: де дивитися матч Ліги Європи

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      Ворскла – Карабах дивитися онлайн
      Ворскла – Карабах дивитися онлайн / ФК "Карабах"

      У четвер, 8 листопада, полтавська "Ворскла" зіграє проти азербайджанського "Карабаха". матч Ліги Європи можна буде переглянути на стадіоні у Полтаві, а також по телебаченні та онлайн.

      Матч "Ворскла" – "Карабах" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 21:55, сама гра – о 22:00.

      Читайте також: Ворскла – Карабах: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

      Також дивитися матч "Ворскла" – "Карабах" онлайн можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

      Відео голів та огляд матчу "Ворскла" – "Карабах" дивіться на сайті 24 Каналу.

      Нагадаємо, матч "Ворскла" – "Карабах" відбудеться у четвер, 8 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Ліга Європи Футбол ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
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