У четвер, 8 листопада, полтавська "Ворскла" зіграє проти азербайджанського "Карабаха". матч Ліги Європи можна буде переглянути на стадіоні у Полтаві, а також по телебаченні та онлайн.

Матч "Ворскла" – "Карабах" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 21:55, сама гра – о 22:00.

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Також дивитися матч "Ворскла" – "Карабах" онлайн можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

Відео голів та огляд матчу "Ворскла" – "Карабах" дивіться на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч "Ворскла" – "Карабах" відбудеться у четвер, 8 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

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