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      "Ворскла" мінімально поступилася вдома "Карабаху" у Лізі Європи

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      Ворскла – Карабах результат матчу
      Ворскла – Карабах результат матчу / ФК "Ворскла"

      Після сенсаційної перемоги в Азербайджані, від "Ворскли" у Полтаві очікували лише позитивного результату. Однак перемогти суперників українська команда у матчі, який тривав понад 100 хвилин, не зуміла.

      Ворскла – Карабах 0:1
      Гол: Абдулаєв, 13 (пен)

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      Домашній матч полтавської "Ворскли" відзначився малою кількістю небезпечних моментів. А все у грі вирішив єдиний гол, який було забито гостями ще на початку першого тайму. Артур помилився при передачі на Шуста, голкіпер був змушений виходити на перехоплення і збив у власному штрафному майданчику Медведєва. Арбітр призначив пенальті, яке і реалізував Абдулаєв.

      "Ворскла" до цього мала моменти, але небезпечними їх назвати важко. Гравці азербайджанського клубу високо зустрічали гостей, не даючи можливість проводити атаки. Тож полтавці вдавалися до навісів, які не находили адресатів, або дальніх ударів.

      У другому таймі гра була аналогічною – "Карабах" утримував м’яч, "Ворскла" не мала чим на це відповісти, тому знову була змушена вдаватися до дальніх ударів. Натомість гості мали два моменти, щоб збільшити свою перевагу – спочатку Мічел не реалізував вихід на ворота Шуста (голкіпер вчасно вийшов з воріт). А згодом Зубір не влучив у неприкритий кут воріт під час контратаки.

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      У другому таймі фанати "Карабаха" мало не зірвали проведення матчу. Вони почали кидати фаєри на поле, через що арбітр Сандро Шерер перший раз зупинив матч на три хвилини. Та коли після поновлення гри фаєри знову полетіли на поле, суддя забрав команди з поля і дуже довго не поновлював гру. Лише через п’ять хвилин гра продовжилася. Через це у кінці матчу було додано аж 10 хвилин.

      Перерва більше пішла на користь "Ворсклі", у якої почали виникати моменти – пробивали Карека та Кулач. Однак удари були доволі слабкі, тож не стали проблемою для голкіпера.

      Коли йшли додані 10 хвилин матчу (загалом футболісти зіграли у цьому матчі понад 100 хвилин), "Ворскла" двічі могла зрівняти рахунок, створивши свої два найбільш небезпечні моменти. Спочатку Халльдоурсон у стрибку відбив м’яч після удару Шарпара після подачі з кутового. А невдовзі Кулач "підрізав" м’яч після навісу, та і цього разу голкіпер "Карабаху" врятував свою команду.

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      "Ворскла" програє вдома і залишається на третій позиції у турнірній таблиці. Полтавчани мають три очки, як і "Карабах", але випереджають суперника завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів.

      Теги: Спорт Футбол Ліга Європи ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
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