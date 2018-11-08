Полтавська "Ворскла" у четвер, 8 листопада, зіграє на власному полі проти азербайджанського "Карабаху". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у матчі Ліги Європи.

Перша зустріч цих колективів завершилася історичною перемогою підопічних Василя Сачка, яка стала для полтавців першої на даній стадії. Між іншим саме ці три очки все ще дарують надію фанатам "зелено-білих" на вихід в плей-оф турніру. Багато що буде залежати саме від сьогоднішнього матчу: якщо полтавчанам вдасться взяти три очки, то, цілком ймовірно, їм вдасться наздогнати "Спортинг", в активі якого шість очок.

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Варто зауважити, що найменший коефіцієнт на перемогу "Ворскли" дали у William Hill – 2,60. Перемога "Карабаху" їх експертами оцінена в 2,90. Нічия у матчі – 3,00.

Найбільший коефіцієнт на перемогу "Ворскли" – у Marathon bet. На перемогу полтавчан вони виставили показник у 2,82. При цьому щодо перемоги "Карабаху", то він майже не відрізняється від попереднього – 2,89. Нічия – 3,08.

Щодо PariMatch, то вони приймають ставки на перемогу "Ворскли" з коефіцієнтом 2,80. Перемога "Карабаху" має 2,85. На те, що матч закінчиться у нічию – 3,10.

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У "Фаворит спорт" коефіцієнт на перемогу "Ворскли" 2,65. Перемога "Карабаху" оцінена найвище серед усіх букмекерських контор – 2,99. Нічия – 3,10.

Нагадаємо, матч "Карабах" – "Ворскла" відбудеться у четвер, 8 листопада. Початок матчу – о 22:00.

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