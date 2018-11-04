Футбольний клуб "Львів" у матчі 14-го туру вдома приймав "Ворсклу". Матч завершився впевненою перемогою полтавського клубу.

Львів – Ворскла 0:2

Голи: Ребенок, 19, Якубу, 39

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У першому таймі "Ворскла" тотально переважала суперника, маючи щонайменше чотири нагоди, щоб забити.

На 19-й хвилині гості відкрили рахунок у матчі. Провалився Мартан в центрі оборони, після чого Коломоєць вийшов на побачення з Бандурою і пробив в штангу, на добиванні першим був Ребенок, який і вразив порожні ворота.

Відео голу Ребенка у ворота ФК Львів



Наприкінці першого тайму "Ворскла" подвоїла рахунок у матчі: Коломоєць з правого флангу м'яко навісив у центр штрафного, де знову помилився Мартан, після чого Якубу спокійно прийняв м'яч і розстріляв ворота Бандури – 0:2.

Відео голу Якубу у ворота ФК Львів

Таким чином, "Ворскла" завдяки перемозі закріпилася на 4 позиції турнірної таблиці УПЛ. ФК "Львів" йде сьомим.

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