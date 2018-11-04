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      "Ворскла" впевнено здолала ФК "Львів": відео голів

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      Львів – Ворскла відео голів
      Львів – Ворскла відео голів

      Футбольний клуб "Львів" у матчі 14-го туру вдома приймав "Ворсклу". Матч завершився впевненою перемогою полтавського клубу.

      Львів – Ворскла 0:2
      Голи: Ребенок, 19, Якубу, 39

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      У першому таймі "Ворскла" тотально переважала суперника, маючи щонайменше чотири нагоди, щоб забити.

      На 19-й хвилині гості відкрили рахунок у матчі. Провалився Мартан в центрі оборони, після чого Коломоєць вийшов на побачення з Бандурою і пробив в штангу, на добиванні першим був Ребенок, який і вразив порожні ворота.

      Відео голу Ребенка у ворота ФК Львів


      Наприкінці першого тайму "Ворскла" подвоїла рахунок у матчі: Коломоєць з правого флангу м'яко навісив у центр штрафного, де знову помилився Мартан, після чого Якубу спокійно прийняв м'яч і розстріляв ворота Бандури – 0:2.

      Відео голу Якубу у ворота ФК Львів

      Таким чином, "Ворскла" завдяки перемозі закріпилася на 4 позиції турнірної таблиці УПЛ. ФК "Львів" йде сьомим.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт ФК Львів ФК Ворскла УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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