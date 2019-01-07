"Ворскла" назвала найкращого футболіста клубу в 2018 році

На офіційному сайті "Ворскли" завершилося голоування за звання найкращого гравця команди в 2018 році.

Заслужено й прогнозовано його здобув нападник ворсклян Владислав Кулач, пише офіційний сайт ФК "Ворскли".

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В ігровому плані минулий рік був і справді дуже успішним для Влада. Він забивав вирішальні м’ячі у всіх важливих історичних матчах ("бронзове" протистояння з "Зорею" та виїздний матч Ліги Європи проти "Карабаха") та вперше отримав виклик до національної збірної України. На рахунку Кулача також найкрасивіший гол року – у ворота маріупольського "Іллічівця". Кращим гравцем минулого року Владислава назвали 60,3% відвідувачів сайту.

Друге місце посів захисник "біло-зелених" Ігор Пердута з 21,8% голосів. Прогрес у грі Ігоря був також відзначений тренерами національної збірної України. Третє місце дісталося першому номеру "Ворскли" Богдану Шусту, за якого проголосували 6,4% відвідувачів сайту.

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