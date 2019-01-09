"Ворскла" назвала причину розставання з форвардом
8 січня гравці "Ворскли" вийшли з відпустки та розпочали підготовчий тренувальний етап у Полтаві.
У перший для команди робочий день року віце-президент "Ворскли" Олег Лисак розповів журналістам про причини припинення співпраці з нападником Михайлом Сергійчуком.
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Щодо Сергійчука, то позиції немає – ми не готові підписувати контракт. На сьогодні ми маємо трьох нападників. Чи потрібний четвертий у рамках чемпіонату? Ми в роздумах,
– зізнався Лисак.
Нагадаємо, у березні 2018 року Сергійчук підписав річну угоду з полтавською "Ворсклою", за яку з тих пір провів 20 матчів та забив 3 голи.
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Джерело: 24 Канал
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