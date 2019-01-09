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      "Ворскла" назвала причину розставання з форвардом

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      Михайло Сергійчук покинув "Ворсклу"
      Михайло Сергійчук покинув "Ворсклу"

      8 січня гравці "Ворскли" вийшли з відпустки та розпочали підготовчий тренувальний етап у Полтаві.

      У перший для команди робочий день року віце-президент "Ворскли" Олег Лисак розповів журналістам про причини припинення співпраці з нападником Михайлом Сергійчуком.

      Читайте також: Троє гравців не прибули до Полтави на перший збір "Ворскли"

      Щодо Сергійчука, то позиції немає – ми не готові підписувати контракт. На сьогодні ми маємо трьох нападників. Чи потрібний четвертий у рамках чемпіонату? Ми в роздумах,
      – зізнався Лисак.

      Нагадаємо, у березні 2018 року Сергійчук підписав річну угоду з полтавською "Ворсклою", за яку з тих пір провів 20 матчів та забив 3 голи.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
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