"Ворскла" назвала причину розставання з форвардом

8 січня гравці "Ворскли" вийшли з відпустки та розпочали підготовчий тренувальний етап у Полтаві.

У перший для команди робочий день року віце-президент "Ворскли" Олег Лисак розповів журналістам про причини припинення співпраці з нападником Михайлом Сергійчуком.

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Щодо Сергійчука, то позиції немає – ми не готові підписувати контракт. На сьогодні ми маємо трьох нападників. Чи потрібний четвертий у рамках чемпіонату? Ми в роздумах,

– зізнався Лисак.

Нагадаємо, у березні 2018 року Сергійчук підписав річну угоду з полтавською "Ворсклою", за яку з тих пір провів 20 матчів та забив 3 голи.

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