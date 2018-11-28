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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Ворскла" офіційно зіграє з "Арсеналом" у Києві: полтавський клуб пояснив рішення

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      Матч "Ворскла" – "Арсенал" офіційно відбудеться у Києві
      Матч "Ворскла" – "Арсенал" офіційно відбудеться у Києві

      Офіційний сайт УЄФА остаточно затвердив, що матч 5-го туру Ліги Європи "Ворскла" – "Арсенал" пройде в Києві.

      УЄФА зараз тісно співпрацює з федерацією футболу України (ФФУ), щоб упевнитися в тому, що матч відбудеться на НСК "Олімпійський" в Києві 28 листопада.

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      Щоправда, поки що невідомо, чи буде матч проведено при вболівальниках.

      ФК "Ворскла" звернувся до вболівальників з офіційним повідомленням щодо місця проведення матчу Ліги Європи з лондонським "Арсеналом".

      Попри всі намагання футбольного клубу "Ворскла" провести матч із "Арсеналом" у Духовній столиці України, до чого, полтавці цілком готові, УЄФА відстояв своє рішення, і гра таки відбудеться в Києві 29 листопада о 19:55. Враховуючи аж надто стислі терміни організації відповідального матчу, футбольний клуб "Ворскла" звернувся до УЄФА та адміністрації НСК "Олімпійський" у повній мірі сприяти безпечному проведенню даної гри,
      – йдеться у повідомленні.

      Також "Ворскла" повідомила, що механізм повернення квитків наразі розробляється менеджерами клубу. Інформацію з цього приводу буде надано невдовзі.

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      Нагадаємо, УЄФА направила лист до "Ворскли" про те, що матч не може відбутися у Полтаві. Причиною стало введення воєнного стану в Україні. Попри те, що він не поширюється на Полтавську область, в УЄФА вирішили таки перенести гру "Ворскла" – "Арсенал" до Києва.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Ліга Європи Футбол ФК Ворскла Спорт
      Джерело: 24 Канал
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