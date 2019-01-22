"Ворскла" оголосила про підписання двох легіонерів

Футбольний клуб "Ворскла" оголосив про підписання контракту з двома новобранцями. Це 23-річний атакувальний півзахисник Едін Шехіч, уродженець Боснії і Герцеговини з хорватським паспортом. Другий – 24 річний хавбек-універсал Тодор Петровіч з Сербії.

Терміни дії контрактів не розголошуються, вони підписані "на взаємовигідних умовах", йдеться на сайті клубу.

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Шехіч зі своїм НК "Загреб" пройшов шлях від юніорів до головної команди, і потрапив на олівець скаутів сплітського "Хайдука", після чого ще на правах оренди грав за словенський "Рудар" із міста Веленьє. Має досвід виступів за збірні Боснії і Герцеговини U-18 та U-21.

Петровіч виступав у складі сербських футбольних клубів "Вождовац", "Сопот" і "Земун". Має досвід гри в Іспанії, де захищав кольори команди "Херес".